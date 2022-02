Piękna i Bestia - wstrzymano prace nad projektem. Josh Gad o podjętej decyzji

fot. Materiały Prasowe

Prequel serialu Piękna i Bestia nie będzie kontynuowany. Decyzja została podjęta w momencie, gdy główna obsada została skompletowana przed planowanymi zdjęciami w Wielkiej Brytanii.

Według źródeł, decyzja o zaprzestaniu prac została podjęta z powodów twórczych. Scenariusz i oryginalna muzyka nie szły w oczekiwanym kierunku. Powodem rezygnacji są także opóźnienia w realizacji projektu. W związku z tym, że wiele kreatywnych elementów nie zostało dopracowanych, a początek zdjęć przesunięto z wiosny na lato, podjęto decyzję o wstrzymaniu produkcji.

Serial miał śledzić losy Gastona (Luke Evans) i LeFou (Josh Gad). Wraz z Tilly (Briana Middleton), przyrodnią siostrą jednego z bohaterów, wyruszają w nieoczekiwaną podróż pełną romansu, komedii i przygody.

Nad projektem czuwali Edward Kitsis i Adam Horowitz (Once Upon a Time). W projekt zaangażowany był także Josh Gad. Disney zamierza kontynuować pracę nad serialem i ostatecznie go zrealizować; nie wiadomo, czy obecni twórcy pozostaną zaangażowani.

Jak napisał Josh Gad na swoim Twitterze:

Staraliśmy się, żeby to wszystko działało, ale pod presją czasu nie było nam to pisane... chwilowo. Te postacie i ta historia będą żyły dalej, ale czasami najlepsze intencje i rzeczywistość zderzają się i nic nie można zrobić.

