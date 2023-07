Piękna katastrofa online. Dziś premiera w VOD - cena, platformy

materiały prasowe

Na platformy VOD w Polsce wchodzi dziś ekranizacja powieści Piękna katastrofa autorstwa Jamie McGuire. Jest to zabawna opowieść o uczuciu, jakie nieoczekiwanie rodzi się pomiędzy Abby a Travisem. On noce spędza na nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek z kampusu. Ona natomiast dopiero co wyrwała się ze spirali szalonego dzieciństwa, jakie spędziła z ojcem w Las Vegas i chce trochę normalności. Los planuje dla nich jednak coś innego.

Piękna katastrofa online - cena, platformy

Film jest dostępny tylko do zakupu wersji cyfrowej jak i w opcji wypożyczenia. Produkcja jest dostępna w czterech serwisach:

Premiera Canal+ - cena 17,99 złotych

Sklep na Amazon Prime Video - za wypożyczenie w jakości HD zapłacimy 14,99 zł

Rakuten - cena zakupu za sesje HD wynosi 44,99 zł. Natomiast wypożyczenie wersji HD wynosi 17,99 zł.

Player - wypożyczenie kosztuje 18,00 zł

Piękna katastrofa - opis fabuły