Piep*zyć Mickiewicza - zwiastun filmu. Ekscentryczny nauczyciel kontra klasa wyrzutków

fot. Sławomir Mrozek/Artrama

Piep*zyć Mickiewicza to najnowsza produkcja w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek i napisana przez Kacpra Szymańskiego. Film zapowiada się na młodzieżową historię, która mimo barwnej stylistyki poruszy kilka istotnych tematów takich jak wykluczenie społeczne, problemy z rodzicami i dojrzewaniem, odnajdywanie siebie w społeczeństwie, problemy z narkotykami i agresją. Wszystko to przy młodzieżowej stylistyce, głośnej muzyce i rapowych brzmieniach, pośród których brylować będzie Dawid Ogrodnik w roli charakterystycznego Jana Sienkiewicza. Nowy zwiastun lepiej pokazuje klimat filmu i zapowiada pełną stylu podróż do murów jednego z warszawskich liceów.

Piep*zyć Mickiewicza - zwiastun filmu

Piep*zyć Mickiewicza - opis fabuły, obsada, data premiery

Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? Opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.

W roli ekscentrycznego belfra Dawid Ogrodnik. W jego nietuzinkowych uczniów wcielają się m.in. Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Ada Grodzka, Krystian Embradora, Artur Gwizdak, Igor Pawłowski i Aleksandra Izydorczyk. Ich wszystkich porwą raperskie rymy Janusza Walczuka i Olszakumpla.

Film od 12 stycznia 2024 roku w kinach.

Piep*zyć Mickiewicza - zdjęcia

