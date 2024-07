fot. Universal Pictures

Pojawiły się pierwsze recenzje Twisters w serwisie Rotten Tomatoes. To sequel kultowego filmu katastroficznego Twister z 1996 roku, który z czasem zyskał miano kultowego i był dwukrotnie nominowany do Oscara. Krytycy ocenili, czy powrót do serii po niemal trzydziestu latach był dobrym pomysłem.

Pierwsze recenzje Twisters

W chwili pisania tego artykułu Twisters ma 75% pozytywnych opinii krytyków na Rotten Tomatoes. Na 24 recenzje 18 jest świeżych, a 6 zgniłych - przypominamy, że to rozróżnienie, działające w serwisie Rotten Tomatoes, odnosi się do zwyczaju rzucania zgniłymi pomidorami przez niezadowolonych widzów. Średnia ocen wyniosła 7,40 na 10. To bardzo dobry wynik.

Krytycy chwalą efekty specjalne i scenografię filmu katastroficznego. Uważają jednak, że jego najmocniejszą stroną są zdecydowanie dobrze wykreowane postacie, które łatwo polubić. Jak określił recenzent Anthony Morris, mamy do czynienia z "sympatycznymi nerdami, którzy czerpią przyjemność z oglądania chmur" i śledzenia pogody. Z kolei fabuła jest przewidywalna, jak to bywa w przypadku blockbusterów, ale nie wydaje się, by był to duży minus. Kilka "zgniłych" recenzji natomiast narzekało na to, że po niemal trzydziestu latach nie zrobiono nic oryginalnego i zaskakującego z serią, a krytyk Graeme Tuckett zwrócił uwagę na fakt, że jego zdaniem nowoczesny film katastroficzny nie powinien uciekać od tematu globalnego ocieplenia.

"Twisters cudownie wyróżnia się na tle nowoczesnego krajobrazu blockbusterów. Podobnie, jak zrobiło to Twister w 1996 roku. To rzadki "legacy sequel" zrobiony dobrze" - William Bibbiani z TheWrap.

Top Gun: Maverick "Film, który wielu mogłoby z góry uznać za desperacką próbę wskrzeszenia starzejącej się marki, ale w rzeczywistości jest najbardziej pełnym serca i starannie wykonanym kinowym widowiskiem od czasu" - Robbie Collin z Daily Telegraph.

