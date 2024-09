Pierwsze zdjęcie z planu 4. sezonu serialu Bridgertonowie. Produkcja oficjalnie ruszyła

fot. Netflix

Bridgertonowie to jeden z popularniejszych seriali, które ma zaoferowania Netflix. Seria bazuje na książkach Julii Quinn i doczeka się co najmniej czterech sezonów. 3. seria niedawno się zakończyła, a jej wyniki oglądalności były na tyle dobre, że zapowiedź kontynuacji była kwestią czasu. Poznaliśmy już duet aktorów, który znajdzie się w świetle reflektorów - będzie to Yerin Ha oraz Luke Thompson.

W sieci pojawiło się ich pierwsze wspólne zdjęcie z planu 4. sezonu, który oficjalnie wkroczył w fazę produkcji.

Bridgertonowie - szczegóły 4. sezonu

Jonathan Bailey potwierdził, że powróci jako Anthony Bridgerton. Ma pojawić się w kilku kluczowych momentach sezonu. Zapowiedział, że na planie spędzi kilka tygodni.

W centrum jest Benedict Bridgerton, który zmienia nastawienie do miłości po tym, jak poznaje tajemniczą Srebrną Damę na jednym z balów maskowych. Projekt oparty jest na trzeciej powieści serii autorstwa Julii Quinn. W niej Sophie Beckett zwana jest Srebrną Damą. Jest ona nieślubną córką hrabiego i jednej z jego pokojówek. Dorastała w domu ojca, ale on nigdy otwarcie nie uznał jej za swoją córkę.

Jess Brownell jest showrunnerką czwartego sezonu. Zapowiadała, że widzowie muszą poczekać na premierę około dwóch lat. Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica oraz Chris Van Dusen są producentami wykonawczymi serialu.

