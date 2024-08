Postać wymyślona na potrzeby MCU dostała swój pierwszy komiks. Jest okładka

Fot. Marvel

Reklama

W 2. sezonie serialu animowanego A gdyby...? zadebiutowała postać o imieniu Kahhori. Bohaterka powstała na potrzeby MCU, co oznacza, że nie było jej wcześniej w komiksach Marvela. Aż do teraz.

Marvel ogłosił, że już niedługo na rynku pojawi się one-shot Kahhori: Reshaper od Worlds, dzięki któremu bohaterka wreszcie zadebiutuje w na Ziemi-616. Postać przez przypadek trafi do samego centrum Nowego Jorku. Szok kulturowy będzie jednak jej najmniejszym zmartwieniem, ponieważ wrogowie ruszą za nią.

W projekt jest zaangażowanych wielu artystów, w tym Ryan Little, który jest scenarzystą serialu A gdyby...? i jednym ze współtwórców postaci Kahhori. Komiks napiszą Arihhonni “Honni” David i Kelly Lynne D’Angelo. Za stronę graficzną będą odpowiadać między innymi David Cutler i Jim Terry.

Pierwszą okładkę do komiksu Kahhori: Reshaper od Worlds możecie zobaczyć poniżej.

Fot. Marvel

Komiks Kahhori: Reshaper od Worlds ma trafić do sprzedaży w USA 6 listopada 2024 roku. Do tej pory na pewno pojawią się także nowe warianty okładek i plansze. Będziemy was informować na bieżąco.