Pierwszy zwiastun The Boys in the Boat w reżyserii George'a Clooneya

foto. MGM

25 grudnia do kina na całym świecie trafi najnowszy film w reżyserii George'a Clooneya pod tytułem The Boys in the Boat. Produkcja na podstawie scenariusza Marka L. Smitha (autor Zjawy czy Motelu) została oparta na książce autorstwa Daniela Jamesa Browna pod tym samym tytułem.

Opowiada ona burzliwą historię wioślarzy z Uniwersytetu w Waszyngtonie, którzy reprezentowali Stany Zjednoczone podczas letnich igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, a także ich trenerów. Na początku nikt nie wierzył w reprezentację która jak dotąd nie miała żadnych osiągnieć, a i jej sprzęt pozostawiał dużo do życzenia. Jest to typowa sportowa opowieść o underdogu, który wbrew oczekiwaniom wszystkich odnosi sukces. Jest on oczywiście okupiony ciężką pracą, jak i drobnymi dramatami. W głównych rolach zobaczymy m.in. Calluma Turnera i Joela Edgertona.

W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun tego widowiska:

The Boys in the Boat

Udostępnione zostało także video prezentujące pracę na planie George'a Clooneya na fotelu reżysera: