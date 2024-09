Pierwszy zwiastun filmu Your Monster. Kontrowersyjna gwiazda Krzyku zakocha się w potworze z szafy

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Reklama

Caroline Lindy wyreżyserowała i napisała scenariusz do filmu Your Monster, w którym główną rolę gra Melissa Barrera, znana z kontrowersji po udziale w serii filmów Krzyk. Aktorka tym razem nie pojawi się w horrorze, a komedii, która wzoruje się na baśni o Pięknej i Bestii. Barrera wcieli się w kobietę, która zakochuje się w potworze żyjącym w jej szafie.

O porównania do klasycznej baśni została zapytana gwiazda produkcji:

Całe mnóstwo osób pytało o nawiązania do Pięknej i Bestii, ale na początku wcale to tak nie wyglądało. Oryginalnie w scenariuszu wszystko było bardziej żartobliwe z potworem w tle. Ale kiedy dotarliśmy na plan, a chemia była tak dobra z toną improwizacji, historia stała się o wiele bardziej romantyczna i w stylu Pięknej i Bestii w miarę kręcenia. To jedna z moich ulubionych księżniczek Disneya, więc bardzo mi się podoba, że film budzi takie skojarzenia wśród ludzi.

Aktorka przyznała też, że brakowało jej robienia komedii. Miała też największy ubaw na planie w dotychczasowej karierze.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji Vertical.

Your Monster - zwiastun

Your Monster - obsada

W obsadzie poza Melissą Barrerą znajduje się też Tommy Dewey, Meghann Fahy, Edmund Donovan oraz Kayla Foster. Ostatnia pełni też rolę producentki wraz z Shannon Reilly, Melanie Donkers oraz Kirą Carstensen.

Your Monster pojawi się w kinach 25 października 2024 roku.