Piła 10 - klip pokazuje nową pułapkę. Ma ona wysysać oczy

fot. materiały prasowe

Nowy klip z filmu Piła 10 pokazuje pułapkę na ofiarę Jigsawa, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Nazywa się ona "eye vacuum trap", czyli innymi słowy odkurzacz do oczu. Można więc założyć, że wysysanie oczy poprzez tę maszynę może wchodzić w grę. W tle oczywiście słyszymy głos Johna Kramera, który w odróżnieniu od poprzednich części, tym razem jest bohaterem wymierzającym sprawiedliwość wobec nieuczciwych pracowników szpitala, którzy chcieli go oszukać.

Piła 10 - klip

Historia rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z filmów Piła i Piła II. Chory i zdesperowany John wyrusza do Meksyku, by poddać się ryzykowanej i eksperymentalnej procedurze, która może wyleczyć go z raka. Odkrywa, że jest to oszustwo, wykorzystujące najbardziej podatnych ludzi. Słynny seryjny morderca wraca do pracy, pokazując oprawcom czym jest cierpienie.

W obsadzie są Synnøve Macody Lund, Steven Brand oraz Michael Beach. W poprzednich części zobaczymy też Shawnee Smith. Film by kręcony w Meksyku, więc zatrudniono też lokalnych aktorów jak Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto i Octavio Hinojosa.

Piła 10 - premiera w październiku 2023 roku.