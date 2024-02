Pingwin - Batman jednak pojawi się w serialu? Robert Pattinson był widziany na planie

Max/Warner Bros.

Zakończyły się prace na planie serialu Pingwin, który poszerzy część uniwersum zapoczątkowaną przez film Batman w reżyserii Matta Reevesa. Coraz więcej wskazuje na to, że w produkcji platformy Max ostatecznie pojawi się sam Mroczny Rycerz, którego raz jeszcze sportretuje Robert Pattinson. Choć oficjalnego potwierdzenia takiego obrotu spraw wciąż nie ma, aktor miał być widziany na planie serii.

Świadczą o tym wrzucane do sieci przez internautów zdjęcia - Pattinson co prawda na żadnym z nich nie pojawił się w kostiumie Batmana, ale autorzy fotografii przekonują, że aktor miał wziąć udział w kręceniu scen. Najprawdopodobniej chodzi o gościnny występ w finale serialu; do takiego wniosku prowadzi fakt, że ekranowy Mroczny Rycerz odwiedził plan Pingwina tuż przed zakończeniem zdjęć.

Serial pokaże, w jaki sposób tytułowy złoczyńca został królem świata przestępczego Gotham po ukazanej w Batmanie śmierci Carmine Falcone'a. Produkcja ma zadebiutować na platformie HBO Max jeszcze w tym roku.

