Pingwin - nowe nazwiska w obsadzie. Jedno z nich znacie z Synów Anarchii i Luke'a Cage'a

Deadline poinformowało, że pojawiło się nowe nazwisko w obsadzie Pingwina. W spin-offie Batmana zagra Theo Rossi. Aktor pojawił się już między innymi w takich serialach jak Synowie Anarchii i Luke Cage. Jeśli chodzi o filmy, wystąpił na przykład w thrillerze Emily the Criminal. DC to następny przystanek w jego karierze.

Kogo Theo Rossi zagra w Pingwinie? Tego jeszcze nie ujawniono. Wiadomo jednak, że będzie to ważna rola u boku Colina Farrella, który ponownie zagra tytułowego złoczyńcę, i Cristin Milioti, wcielającą się w Sofię Falcone. Więcej szczegółów pojawi się później.

Z kolei Variety poinformowało, że do obsady dołączyli także Michael Zegen (Wspaniała pani Maisel), James Madio (The Offer) i Scott Cohen (Kochane kłopoty).

Co wiemy o spin-offie Batmana? Akcja Pingwina rozgrywa się w świecie Mrocznego Rycerza Matta Reevesa. To produkcja oryginalna HBO Max, nad którą pracują Warner Bros Television i DC Studios. Serial składa się z ośmiu odcinków i pokazuje losy tytułowego bohatera, który będzie próbował przejąć władzę w Gotham po śmierci największego gangstera w mieście. Okaże się jednak, że będzie musiał pokonać wielu rywali, by to osiągnąć.

Jak myślicie, kogo zagra Theo Ross? Czekamy na wasze propozycje.

