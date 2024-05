Horror Pinocchio: Carved From Darkness z pierwszymi gwiazdami. Kto zagra Dżepetto?

fot. Ocean Studios

Obok Pinocchio Unstrung należącego do uniwersum Poohniverse, powstaje również inna produkcja, która zaprezentuje popularnego bohatera stworzonego przez Carlo Collodiego w kinie grozy. Mowa o Pinocchio: Carved From Darkness, które Ocean Studios wystawi do sprzedaży na Targach Filmowych w Cannes. Projekt właśnie zyskał pierwsze gwiazdy, które zagrają w niskobudżetowym horrorze.

Pinocchio: Carved From Darkness - nowy horror z Peterem Stormare

W nowym filmie o Pinokiu wystąpią Peter Stormare (Constantine, John Wick 2) jako Dżepetto, a także Vicki Berlin (W trójkącie) jako Nancy, nadużywająca alkoholu matka nastoletniego Charliego. W obsadzie pojawi się również Daniel Nuta (Watcher), który wcieli się w Ronniego, lokalnego gangstera, który powiązany jest ze szkołą, do której uczęszcza Charlie.

Historia opowiada o rzeźbiarzu Dżeppetto, który tworzy kukiełkę chłopca na podobieństwo swojego niedawno zmarłego syna. Wykorzystuje do tego blok drewna porzucony na miejscu zbrodni i przeklęty przez Agatę, kapłankę mrocznego kultu. Gdy Pinokio nagle ożywa, staje się mściwym zabójcą. W tym samym czasie do miasta przybywa nastolatek imieniem Charlie i jego matka Nancy, którzy chcą zacząć życie od nowa. Tymczasem detektyw Georgina rozpoczyna śledztwo w sprawie zbrodni Agaty.

Reżyserem jest Joona Tena, twórca dwóch części Superfutrzaka. Za scenariusz odpowiada Paulie Siegel, który wcześniej pracował nad filmem Jeremiah.

Zdjęcia do Pinocchio: Carved From Darkness rozpoczną się na początku 2025 roku. Premierę przewidziano na przyszłoroczne lato.