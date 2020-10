Piotr Domalewski nakręci film o wojnie w Afganistanie

foto. materiały prasowe

W 2017 roku nakładem wydawnictwa Czarne i Czerwone ukazała się książka autorstwa Edyty Żemły zatytułowana Zdradzeni. W Nangar Khel to nie żołnierze splamili honor Polskiej Armii, lecz politycy. Opisuje ona wydarzenia jakie miały miejsce 16 sierpnia 2007 roku w południowo-wschodnim Afganistanie. Polski patrol wojskowy, złożony z żołnierzy elitarnego 18 Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska-Białej, ostrzelał zabudowania osady Shah Mardan, położonej około kilometra od większej wsi Nangar Khel. W wyniku ostrzału zginęło sześć osób, w tym dwie kobiety i dwoje dzieci. Żołnierzom, którzy dokonali ostrzału, postawiono po powrocie do Polski zarzut ludobójstwa i zbrodni wojennej. Żemiła pokazuje w swojej książce, kto tak naprawdę był odpowiedzialny za to co się tam wtedy wydarzyło.

Jak udało nam się ustalić ma powstać ekranizacja tej książki. Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał 250 tys. złotych na rozwój tego projektu. Autorem scenariusza, a także reżyserem owej produkcji będzie Piotr Domalewski autor świetnej Cichej nocy i równie udanego Jak najdalej stąd, który właśnie można oglądać w Polskich kinach. Konsultantem podczas tworzenia scenariusza będzie autorka książki Edyta Żemła.

Produkcja Nangar Khel - Zdradzeni, bo tak nosi roboczy tytuł filmu, ma planowo odbywać się w latach 2021-2022, co oznacza, że planowany przez Domalewskiego film o Beacie Kozidrak powstanie najwcześniej w latach 2022-2023. Producentem obu obrazów będzie firma Aurum Film.

Obecnie Domalewski pracuje nad serialem Sexify dla Netflixa. Ma on opowiadać o Natalii, Paulinie i Monice, które biorą udział w prestiżowym konkursie studenckim na najlepszy start-up. Ich nowatorski projekt - Sexify - ma być rewolucją w życiu erotycznym. W imię nauki i wygranej muszą teraz dogłębnie studiować tajniki świata seksu, przy okazji coraz lepiej poznając siebie same. Sexify to pełna humoru i prowokacji opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn - dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności.