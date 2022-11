Piraci z Karaibów 6 bez Margot Robbie? Aktorka ma złe wieści dla fanów

fot. materiały prasowe

Portal Vanity Fair opublikował obszerny tekst o Margot Robbie, w którym mają ekskluzywne wypowiedzi aktorki. Padł tam temat filmu Piraci z Karaibów 6, który według doniesień miał być mini-rebootem serii z aktorką w roli głównej. Co z tym projektem?

Piraci z Karaibów 6 bez Margot Robbie

Aktorka potwierdza, że projekt umarł i taki film nie powstanie.

- Mieliśmy taki pomysł, nad którym pracowaliśmy jakiś czas temu, aby był to film z kobietami w roli głównej, ale nie tylko. Po prostu inny rodzaj historii w tym świecie, co według nas brzmiało całkiem fajnie. Chyba po prostu nie chcieli go zrealizować.

Jak donosi Variety, zgłosili się do Disneya o komentarz, ale na ten moment nie odpowiedzi na ich zapytanie. Projekt kontynuacji i zarazem rebootu bez Jacka Sparrowa został ogłoszony latem 2020 roku. Wówczas jednym z dwóch projektów mieli się zająć Ted Elliott (scenarzysta serii) oraz Craig Mazin (twórca Czarnobylu).

W maju 2022 roku producent Jerry Bruckheimer mówił, że jeszcze tytuł z Margot Robbie był brany pod uwagę, więc jego kasacja nastąpi w ostatnich miesiącach. Na ten moment nie wiadomo, jaka jest przyszłość serii.