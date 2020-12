Piraci z Karaibów - Johnny Depp kosztował Disneya miliony dolarów. Wszystko przez jego zachowanie na planie

fot. Disney

Batalia Johnny'ego Deppa z Amber Heard wciąż trwa; aktor niedawno przegrał proces o zniesławienie (złożył już odwołanie w Sądzie Apelacyjnym), a w związku z tym stracił rolę Gellerta Grindelwalda w filmie Fantastyczne zwierzęta 3. Tymczasem magazyn The Hollywood Reporter opisał zachowanie Deppa na planie filmu Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara w Australii. Miał on zażyć kilka tabletek ecstasy naraz, po czym rozbijać się na planie i prowadzić "kampanię terroru" przeciwko Heard, co ostatecznie poskutkowało tym, że odciął sobie czubek palca. Został odesłany do Los Angeles na operację, co wymusiło dwutygodniową przerwę w produkcji filmu. Każdy dzień opóźnień kosztował studio ok. 350 tysięcy dolarów. Sumarycznie daje to blisko 5 milionów dolarów.

Aktor twierdzi, że ta kontuzja spowodowana była rzuceniem w niego butelką alkoholu. Z kolei Jerry Bruckheimer, producent, sugerował, że uraz spowodowany był przytrzaśnięciem samochodowymi drzwiami.

The Hollywood Reporter napisał również:



W obliczu rozpadającej się kariery, Johnny Depp mógł liczyć na wsparcie tylko jednej grupy - polskiego festiwalu filmowego.

Mowa o EnergaCamerimage, który nagrodził aktora w Toruniu. Ze względu na pandemię Depp nie przybył do Polski, ale podziękował za wyróżnienie i podzielił się swoją fotografią ze statuetką. Zdjęcie "zza krat" wydaje się wymowne i symboliczne:

Magazyn ujawnił również, że odtwórca roli Jacka Sparrowa wysłał wiele wiadomości, które miały posłużyć jako środki do zrujnowania kariery byłej żony. THR zyskał dostęp do prywatnych rozmów, które przytoczono w 132-stronicowym werdykcie sędziego Andrew Nicola we wspomnianej sprawie przeciwko The Sun. Depp m.in. namawiał Christi Dembrowski, by ta usunęła Heard z obsady Aquamana 2. Korespondował też z byłym agentem aktorki w podobnych celach.

Johnny Depp nagrał tylko jedną scenę do trzeciej odsłony wspomnianej serii, otrzyma jednak pełne honorarium - 16 milionów dolarów.