Nie tylko Johnny Depp. Tych aktorów też wymieniono w filmach i serialach

materiały prasowe

Wydaje się, że obecnie bardzo trudno jest zmienić aktora w filmie lub serialu ze względu na przyzwyczajenie widowni do wykreowanego wizerunku. Zwłaszcza, jeśli chodzi o postaci pierwszoplanowe. To się jednak w historii zdarzało, zatem postanowiliśmy przyjrzeć się sytuacjom, kiedy twórcy i wytwórnie dokonywali zmian aktorów, tak jak będzie to miało miejsce w przypadku Johnny'ego Deppa w serii Fantastyczne Zwierzęta.

Zjawisko recastu jest różnie postrzegane przez widownię, która lubi mocno przywiązać się do odtwórcy danej roli. Trudno jest nam czasami oderwać postać aktora od wykreowanego wizerunku. O ile bohater jest z drugiego lub trzeciego planu, wówczas nie ma specjalnie problemu ze zmianą. Są jednak sytuacje, kiedy lepiej jest kogoś zastąpić dla dobra serii, ale też postaci, która może sobą reprezentować coś ważnego. Zgodzimy się chyba, że najgorszym rozwiązaniem byłoby np. uśmiercenie Czarnej Pantery po śmierci Chadwicka Bosemana w drugiej minucie kontynuacji. Jeżeli ktoś zmarł lub złamał prawo, studia filmowe powinny odważniej sięgać po innych odtwórców do danej roli, ponieważ to wciąż jest postać fikcyjna i szkoda byłoby ją usuwać z filmu.

Podkreślmy jeszcze, że zebraliśmy do dwóch zestawień aktorów zmienianych w obrębie jednej filmowej serii lub serialu. W innym wypadku musielibyśmy dodać np. wszystkich aktorów wcielających się w postać Batmana lub Spider-Mana.

Zmiany aktorów w serialach

Ann Veal (serial Bogaci bankruci) - Alessandra Torresani zastąpiona przez Mae Whitman

Zmiany aktorów w filmach

Albus Dumbledore (seria Harry Potter) - Richard Harris zastąpiony przez Michael Gambon

