Piractwo internetowe znów na fali

fot. pixabay.com

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku ruch na stronach z piractwem wzrósł o 21,9 procent w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Oznacza to 141,7 miliarda wizyt na stronach z piractwem we wszystkich mierzonych kategoriach.

Głębsza analiza ujawnia, że telewizja jest najważniejszą kategorią mediów dla piratów, stanowiąc 46,6 procent wszystkich pirackich treści. Drugą co do wielkości częścią tego tortu są publikacje – 27,8 procent, następnie filmy – 12,4 procent i muzyka – 7 procent.

fot. MUSO

Analizując wzrost sektora w ujęciu rocznym, można zauważyć wzrost we wszystkich kategoriach. Na czoło wysunął się jednak film, gdyż piractwo w tej kategorii wzrosło o 49,1 proc. rok do roku. W przypadku muzyki odnotowano najniższy wzrost na poziomie 3,87%, co sugeruje, że konsumenci są skłonni płacić za treści, które uważają za rozsądne cenowo i łatwo dostępne.

Dlaczego piractwo telewizyjne i filmowe jest tak duże? Jednym z możliwych wyjaśnień może być fragmentacja serwisów streamingowych. Oczywiście, istnieją przystępne i łatwe sposoby oglądania ulubionych filmów, ale treści są rozproszone pomiędzy poszczególnymi platformami dystrybucyjnymi oraz się pomiędzy nimi przemieszczają. Aby oglądać różne treści, trzeba płacić za dostęp do wielu usług, co w końcu staje się dla niektórych kosztem zaporowym.

W okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku największy odsetek światowego piractwa stanowiły Stany Zjednoczone – 10,9%, czyli prawie 15,5 miliarda wizyt na stronach pirackich. Rosja zajęła drugie miejsce z około 8,3 mld wizyt, a następnie Indie, Chiny i Francja z odpowiednio 7,9 mld, 4,7 mld i 4,5 mld wizyt.

Piractwo znów rośnie

Nic dziwnego, że aktywność piracka wzrasta w weekendy, kiedy więcej ludzi jest w domu i szuka czegoś, co wypełni ich wolny czas.

Analiza wykazała również, że większość użytkowników wie już, gdzie zdobyć pirackie treści. Według danych MUSO, prawie 62% ruchu pochodzi bezpośrednio z Internetu, a tylko 28,4% z wyszukiwarek. Pozostałe 10 procent ruchu pochodzi z poleceń, mediów społecznościowych, reklam i poczty elektronicznej.