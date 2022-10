Daredevil: Born Again - kiedy zdjęcia do serialu Disney+?

Fot. Marvel

Daredevil: Born Again to solowy serial o losach Diabła Stróża. Charlie Cox powraca w produkcji do roli mściciela z Hell's Kitchen po tym jak skasowano produkcję Netflixa z jego udziałem. Nowy serial wchodzi w skład MCU. Portal Discussing Film wyjawił informację na temat początku zdjęć do projektu. Otóż według serwisu mają one rozpocząć się w lutym 2023 roku. Mają trwać do końca 2023 roku, czyli ekipa spędzi na planie prawie rok. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ 1. sezon serialu ma mieć 18 odcinków.

Serial będzie kręcony w Nowym Jorku, co również nie jest zaskoczeniem, chociaż wiele produkcji MCU, których akcja dzieje się w Nowym Jorku jest kręconych w innych miastach, jak choćby Atlanta.

5. Charlie Cox - Matt Murdock / Daredevil. Postać także zmaga się z łączeniem zawodu prawnika z byciem superbohaterem. Nie wiadomo, jaką będzie miał relację z She-Hulk.

Daredevil - Charlie Cox o swoim powrocie do roli

Ponadto Charlie Cox, który wciela się w bohatera w jednym z wywiadów wspomniał sytuację, w którym Kevin Feige zaprosił go, aby zaliczył cameo w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Stwierdził, że początkowo myślał, że to żart. Wyjawił, że sądził, że Feige zaprasza go do jakiejś imprezy charytatywnej w związku a pandemią koronawirusa. Jednak ostatecznie oznaczało to jego powrót do roli.

Natomiast Eiza González wypowiedziała się na temat plotek, jakoby miała zostać obsadzona jako Elektra w serialu o Daredevilu. Stwierdziła, że nie wystąpi w produkcji, ponieważ ma podpisaną umowę na występ w serialu Problem trzech ciał od Netflixa.