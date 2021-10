Pitbull - nowy zwiastun bez cenzury. Jest ostro? (+18)

zrzut ekranu

Pitbull to kolejna odsłona kultowej serii, która została zapoczątkowana w 2005 roku. Należą do niej między innymi Pitbull. Nowe porządki i Pitbull. Niebezpieczne kobiety. To będzie powrót Patryka Vegi do marki, ponieważ filmowiec zajmie się reżyserią produkcji. W tej kontynuacji zostaną przybliżone widzom losy Gebelsa, w którego po raz kolejny wcieli się Andrzej Grabowski. Policjant stanie przed ciężkim wyborem czy ważniejsze jest dla niego dobro syna, czy etyka zawodowa. Ma do wyboru potraktować swoje dziecko jak przestępcę bądź je uratować. Poniżej można zobaczyć, jak prezentuje się nowy zwiastun filmu. Nie brakuje w nim nagości i wulgarności.

Pitbull - zwiastun bez cenzury. Tylko dla dorosłych

Pitbull - kiedy premiera? Obsada filmu

W obsadzie Pitbulla są między innymi tacy aktorzy jak: Damian Białas, Przemysław Bluszcz, Maksymilian Wesołowski, Sebastian Dela, Tomasz Dedek, Dawid Czupryński, Natan Gołębiewski, Dominik Gorbaczyński, Jan Hrynkiewicz, Michał Karmowski, Szymon Kukla, Justyna Karłowska, Michał Kurek, Leonardo Marques, Julia Michalewska, Andrzej Młynarczyk, Aneta Zając, Michał Zbroja i znany polski zawodnik MMA Jan Błachowicz.

Pitbull - premiera 11 listopada 2021 roku.