Pitbull - pełny zwiastun nowego filmu Patryka Vegi. Wiemy, o czym jest ta historia

fot. materiały prasowe

Pitbull 2021 to kontynuacją kultowej serii współtworzonej przez Patrykę Vegę. Tym razem historia będzie opowiadać o Jacku Gocie, znanym bardziej jako Gebels. W tę rolę ponownie wciela się Andrzej Grabowski. Trailer zdradza, że cała intryga ma dla niego charakter osobisty, bo zamieszany jest w nią jego syn.

W obsadzie widzimy między innymi takich aktorów jak Przemysław Bluszcz, Sebastian Dela, Tomasz Dedek, Dawid Czupryński, Damian Białas, Natan Gołębiewski, Dominik Gorbaczyński, Jan Hrynkiewicz, Justyna Karłowska, Michał Karmowski, Szymon Kukla, Michał Kurek, Leonardo Marques, Julia Michalewska, Andrzej Młynarczyk, Maksymilian Wesołowski, Aneta Zając, Michał Zbroja oraz znany polski zawodnik MMA, Jan Błachowicz.

Pitbull 2021 - opis fabuły

Dystrybutor Kino Świat opublikował oficjalny opis fabuły filmu.

Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera, komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga - konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.

Nowy Pitbull jest dowodem tego, że Patryk Vega odzyskał prawa do marki, które chwilowo zdradził, gdy stworzono film Pitbull. Ostatni pies z Marcinem Dorocińskim powracającym jako Despero. Nie udało się jednak powtórzyć sukcesu frekwencyjnego poprzednich dwóch odsłon serii w reżyserii Patryka Vegi, czyli Pitbull. Nowe porządki oraz Pitbull. Niebezpieczne kobiety.

Pitbull - zwiastun

Pitbull - premiera tylko w kinach odbędzie się 11 listopada 2021 roku. Natomiast we wrześniu pojawi się inny nowy film Vegi pod tytułem Small World o handlu dziećmi, w którym główną rolę gra Piotr Adamczyk. Na ekranach zobaczymy jeszcze trzeci film Vegi pod tytułem Miłość, seks i pandemia.