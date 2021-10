Nowa powieść z serii Osobliwy dom Pani Peregrine już niedługo

Media Rodzina

Plagi na Diabelskim Poletku to już szósta powieść z serii Osobliwy dom pani Peregrine autorstwa Ransoma Riggsa. Tym razem czytelnicy będą mieli okazję poznać los decydującej bitwy o świat osobliwców.

Osobliwy dom pani Peregrine to seria książek dla młodzieży. Opowiada o przygodach osobliwych dzieci z domu sierot, który znajduje się na tajemniczej wyspie. Szesnastoletni Jakub chce za wszelką cenę odkryć przeszłość dziwnego, zniszczonego domu, a także jego małych mieszkańców. Przy okazji chłopak dowiaduje się rzeczy, których zupełnie się nie spodziewał, a niespodziewane zdarzenia wciągają go w świat pętli czasowych, telepatii oraz zmiennokształtnych.

Plagi na Diabelskim Poletku ukażą się nakładem wydawnictwa Media Rodzina już 13 października. Oto okładka i opis książki:

Źródło: Media Rodzina

Po dramatycznej ucieczce przed żądnym krwi głucholcem Jacob Portman i Noor dołączają do pani Peregrine i osobliwych dzieci. Ich obecny dom, Diabelskie Poletko, nawiedzają plagi w postaci spadających z nieba kości, popiołu i krwi. Te złowrogie znaki to zapowiedź nadejścia armii potworów Caula. Powstały z martwych w bibliotece dusz, potężniejszy niż kiedykolwiek Caul i jego niosący śmierć słudzy wydają się niepokonani. Los całego świata osobliwców jest w rękach Jacoba i jego przyjaciół, którzy stawiają czoło śmiertelnie groźnym wrogom i przemierzają najbardziej niebezpieczne pętle w historii.

Ten tom, jak zwykle z wieloma niecodziennymi zdjęciami, skrywa wiele odpowiedzi na pytania postawione w poprzednich tomach. To epickie zwieńczenie serii bestsellerowych powieści o osobliwych dzieciach pani Peregrine.