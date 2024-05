Plakat Soku z żuka 2. Nowy zwiastun ma datę premiery

fot. Warner Bros.

Reklama

Nowy plakat zapowiada premierę Soku z żuka 2, który w polskich kinach będzie wyświetlany pod oryginalnym tytułem Beetlejuice Beetlejuice. Na teaserowym plakacie widzimy popularnego Beetlejuice'a siedzącego w poczekalni w zaświatach, którą doskonale pamiętamy z pierwszej części. Jest też widoczne hasło reklamowe: czekaliście na to wieczność. Potwierdzono też, że w czwartek 23 maja 2024 roku zadebiutuje pełnoprawny trailer. Do tej pory mieliśmy tylko krótki teaser.

Beetlejuice Beetlejuice - plakat i zdjęcia

Sok z żuka 2

Sok z żuka 2 - opis fabuły

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Sok z żuka 2 - obsada

Do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znalazły się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, którą najbardziej znamy z Wednesday.

Za sterami ponownie stoi twórca pierwszej części Tim Burton. Co ciekawe, filmowiec współpracował wcześniej z Ortegą przy wspomnianym serialu Wendesday, który wyreżyserował.

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku w kinach.