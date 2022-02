PlayStation 5 automatycznie prześle nagrania i zrzuty ekranu do aplikacji

fot. SIE

Posiadacze konsol Microsoftu nie mają problemu z przesyłaniem treści przechwytywanych z konsoli do aplikacji mobilnej. System Xboxa automatycznie pobiera dane i przesyła je do chmury, byśmy mogli np. błyskawicznie podzielić się ciekawymi fragmentami z rozgrywki za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Multiplatformowość jest dziś niezwykle ważna dla Microsoftu, dlatego korporacja robi co w jej mocy, aby jak najlepiej skomunikować ze sobą poszczególne platformuy.

Niestety, mechanizm tego typu nie funkcjonował w ekosystemie PlayStation. Na szczęście wielokrotne prośby społeczności o to, aby ułatwić dzielenie się zapisami z rozgrywki, odniosły pożądany skutek. Programiści Sony postanowili naprawić to niedopatrzenie.

Serwis Game Informer przekazał informację o uruchomieniu podobnej funkcji szybkiego przesyłania zrzutów ekranu oraz nagrań dla PlayStation 5. Tryb przesyłania przechwyconych treści należy ręcznie uruchomić w oprogramowaniu konsoli bądź za pośrednictwem aplikacji PlayStation, zanim zdecydujemy się na skorzystanie z nowego narzędzia. Wszystkie zrzuty ekranu oraz pliki wideo krótsze niż 3 minuty zostaną automatycznie przesłane do aplikacji i będą w niej dostępne przez 14 dni.

Jeśli zechcemy, będziemy mogli zapisać je w pamięci urządzenia, aby nie zniknęły po dwóch tych tygodniach. Z poziomu aplikacji można także błyskawicznie podzielić się materiałami w mediach społecznościowych.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze