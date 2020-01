PlayStation 5 z rekordowym wynikiem jeszcze przed premierą

PlayStation 5 już teraz może pochwalić się rekordowym wynikiem. Jak informuje serwis VGC, logo nowej konsoli, które pojawiło się na Instagramie, stało się najpopularniejszą grafiką związaną z grami w tym serwisie. W zaledwie 48 godzin logotyp zdobył ponad 5 milionów polubień i 136 tysięcy komentarzy, pobijając tym samym wynik osiągnięty przez ogłoszenie crossoveru Fortnite i Avengers: Koniec gry (2,7 milionów polubień).

Logo PlayStation 5 zostało ujawnione na targach CES 2020, co dla wielu graczy było rozczarowaniem. Niektórzy spodziewali się bowiem, że Sony wykorzysta to wydarzenie do pełnoprawnej prezentacji nowego urządzenia. Niestety, poza tą grafiką i przypomnieniem najważniejszych funkcji, nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji. Na szczegóły dotyczące tego sprzętu, w tym te najbardziej oczekiwane, czyli cenę i datę premiery, będziemy musieli jeszcze poczekać. Jak długo? Tego nie wiadomo - wiemy natomiast, że PS5 ma pojawić się na rynku w okresie świątecznym 2020 roku.