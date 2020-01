PlayStation 5 – wyciekły kolejne zdjęcia devkitu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do sieci przedostały się kolejne zdjęcia devkitu PlayStation 5. Choć nowe zdjęcia upubliczniono na Reddicie, prawdopodobnie pochodzą z jakiejś zamkniętej facebookowej grupy, gdzie pojawiły się po raz pierwszy. To tam upublicznił je użytkownik o imieniu Patrick, który twierdzi, że jest członkiem zespołu sprzątającego w firmie, której nazwa zaczyna się na literę „U” i miał okazję, aby przyjrzeć się nowej konsoli.

Patrick poprosił co prawda, aby zdjęcia nie wyszły poza grupę, ale ktoś postanowił ujawnić je całemu światu. Zdjęcia, które miały pozostać tajemnicą, zadebiutowały na Reddicie. W ten sposób zobaczyliśmy nie tylko kolejną deweloperską wersję PlayStation 5, ale także kontroler od Sony:

<blockquote class="reddit-card" data-card-created="1578396867"><a href="https://www.reddit.com/r/PS5/comments/eki59d/ps5_devkit_cleaning/">PS5 Devkit Cleaning</a> from <a href="http://www.reddit.com/r/PS5">r/PS5</a></blockquote>

Niestety, fotografie nie są najlepszej jakości i nie pokazują sprzętu w pełnej krasie. Mimo to wszystko wskazuje na to, że podczas projektowania gier na nową generację twórcy korzystają z kontrolerów bliźniaczo podobnych do DualShocka 4. Pady nowej generacji nie powinny znacząco różnić się od tych, z których korzystaliśmy do tej pory.

Do tych przecieków należy oczywiście podejść z dużym dystansem. Sony wypuści PlayStation 5 na rynek pod koniec roku, dlatego dopiero za kilka miesięcy dowiemy się, jak prezentują się nowe pady DualShock oraz konsola w wersji konsumenckiej.