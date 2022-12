PlayStation Plus Essentials w grudniu z solidną i zróżnicowaną ofertą! Łącznie otrzymamy pięć gier

EA

Sony potwierdziło ofertę PlayStation Plus Essentials w grudniu 2022 roku. Po raz kolejny przeciek, który pojawił się kilka dni temu, sprawdził się w stu procentach. Co ciekawe, tym razem w ręce abonentów usługi trafi aż pięć gier. Wszystko to przez fakt, że jedna z nich to Mass Effect: Edycja Legendarna, czyli zbiorcze wydanie zawierające kompletną trylogię przygód komandora Sheparda w odświeżonym wydaniu.

Poza trylogią Mass Effect, gracze będą mogli przypisać do swojej biblioteki również dwa inne tytuły: Biomutant, czyli RPG akcji w otwartym świecie oraz Divine Knockout, połączenie platformówki i bijatyki w stylu Super Smash Bros. Wszystkie te gry dostępne będą do pobrania w ramach abonamentu od 6 grudnia, a więc idealnie na mikołajki. Do tego samego dnia macie czas na to, by skorzystać z listopadowej oferty, w której znalazło się między innymi dobrze ocenianie NiOh 2.

Najciekawsze gry first-party w PlayStation Plus Extra oraz Premium

Oferta Essentials na grudzień nie przypadła Wam do gustu? Pamiętajcie, że możecie przejść na wyższy plan, Extra lub Premium, w którym otrzymacie dostęp do biblioteki kilkuset produkcji, w tym największych hitów na konsole PlayStation. Z najciekawszymi tytułami tego typu możecie zapoznać się w poniższej galerii.

