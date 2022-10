PlayStation Plus z mocną ofertą w listopadzie. Sony zadbało zróżnicowane gry

fot. Koei Tecmo

Sony przedstawiło szczegóły dotyczące listopadowej oferty PlayStation Plus Essentials. Tym razem abonenci będą mogli odebrać trzy zróżnicowane tytuły na konsole PlayStation 4 oraz PS5. Będą to RPG akcji NiOh 2 od studia Team Ninja, Kolekcja LEGO Harry Potter zawierająca dwie gry o słynnym czarodzieju oraz Heavenly Bodies, wymagająca produkcja o kosmonautach, oparta na fizyce.

Wszystkie te trzy produkcje będzie można przypisać do swojej biblioteki od 1 listopada. Do tego dnia możecie skorzystać z październikowej oferty, w której znalazła się bijatyka Injustice 2, wyścigi Hot Wheels Unleashed oraz polski Superhot.

Najciekawsze gry na wyłączność PlayStation w katalogu PS Plus Extra oraz Premium

Jeżeli oferta PS Plus Essentials nie jest dla Was satysfakcjonująca, to możecie rozważyć przejście na droższe warianty Extra oraz Premium, które zawierają dostęp do wielu świetnie ocenianych produkcji na PS4 i PS5. Poniżej możecie zapoznać się z niektórymi tytułami dostępnymi w ramach abonamentu.