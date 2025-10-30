fot. Annapurna Interactive

Niedawno do sieci wyciekła informacja sugerująca, że w listopadzie w PS Plus Essential pojawi się docenione przez krytyków Stray. Sony nie kazało graczom długo czekać na potwierdzenie — firma ujawniła pełną listę gier, które trafią do subskrypcji w nadchodzącym miesiącu.

Poznaliśmy jedną z listopadowych gier w PS Plus. To cyberpunkowy hit z 2022 roku

Poza Stray, abonenci PlayStation Plus Essential będą mogli sprawdzić także dwie inne produkcje: EA Sports WRC 24 (tylko na PS5) oraz Totally Accurate Battle Simulator, dostępny zarówno na PlayStation 4, jak i PS5. Wszystkie trzy tytuły będzie można dodać do swojej biblioteki od 4 listopada.

Przypominamy również, że do 3 listopada włącznie można jeszcze skorzystać z październikowej oferty PS Plus Essential, która zawiera następujące tytuły: