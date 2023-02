PlayStation Plus w lutym 2023 - oferta ujawniona. Niestety są też złe wieści w sprawie PS Plus Collection...

fot. materiały prasowe

Sony podzieliło się z użytkownikami pełną listą gier, które pojawią się w PlayStation Plus Essential w lutym 2023 roku. Tym razem oferta jest bogata i bardzo zróżnicowana, bo subskrybenci będą mogli przypisać do swojego konta cztery produkcje. Będą to sieciowy horror Evil Dead: The Game na podstawie popularnej marki, kolorowa platformówka o jeździe na desce zatytułowana OlliOlli World, Beyond Light, jeden z dodatków do Destiny 2 oraz Mafia: Edycja Ostateczna - remake gry z 2002 roku.

Wszystkie te cztery tytuły będzie można dodać do biblioteki już 7 lutego. Do tego czasu możecie skorzystać ze styczniowej oferty.

Evil Dead: The Game

Jest jednak też i gorsza wiadomość. Sony poinformowało, że 9 maja tego roku zakończy się działanie PS Plus Collection. Przypomnijmy, że jest to katalog kilkunastu produkcji na PS4 (dostępnych w ramach abonament PS Plus), w którego skład wchodzą m.in. takie tytuły, jak m.in. Bloodborne, God of War czy Final Fantasy XV. Musicie pamiętać, by przypisać dostępne tam tytuły do swojej biblioteki - wtedy będziecie mogli korzystać z nich nawet po 9 maja.