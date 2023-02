DCU - jak i czy w ogóle gry będą łączyć się z filmami? James Gunn rozstrzyga kwestię

fot. WBIE

Pod koniec stycznia ujawniono plany związane z rozwojem DCU. W jego skład wejdą filmy, seriale, animacje oraz gry - wszystkie te elementy mają składać się na jedno spójne uniwersum. James Gunn w jednym z wywiadów odniósł się właśnie do kwestii gier i opowiedział o ich miejscu w całym tym planie.

Z jego słów wynika, że tego typu produkcje będą stanowić swoiste uzupełnienie DCU i opowiedzą osobne historie, choć związane z tym, co pokazano w filmach lub serialach.

To nie tak, że wypuścimy film o Supermanie oraz grę o Supermanie. Bardziej coś w stylu, że wypuścimy film o Supermanie, a może dwa lata później, wypuścimy film o Supergirl. Jaka jest historia pomiędzy tymi produkcjami? Czy możemy wrzucić między nie grę o Krypto? Coś, co nadal osadzone jest w tym samym świecie i z tymi samymi bohaterami, ale jest osobną rzeczą.

Podejście Gunna nie wszystkim przypadło do gustu i jego pomysł skrytykował Del Walker ze studia Naughty Dog. Nie wyobraża on sobie tego, że w grach mogliby występować aktorzy znani z filmów, bo to najprawdopodobniej wiązałoby się z ogromnymi kosztami. Na ten moment trudno jednak powiedzieć, jak dokładnie będzie to wyglądać w przyszłości.

Myślisz, że Robert Pattinson zastąpi aktora głosowego? I to za budżet, który miałby sens? - napisał Walker.

Warto przypomnieć, że w produkcji już teraz znajdują się co najmniej dwie gry na podstawie komiksów DC. 26 maja na rynek trafi Suicide Squad: Kill the Justice League od studia Rocksteady, a w grudniu 2021 pokazano pierwszy teaser produkcji z Wonder Woman, za którą odpowiada Monolith Productions. Produkcje te nie będą jednak częścią nowego uniwersum tworzonego przez Gunna i Safrana.