PlayStation Plus Rewards się rozwija. Kolejne firmy dołączają do akcji

Główną korzyścią z abonamentu PlayStation Plus jest możliwość rozgrywek online, a także dwie gry na konsolę PlayStation 4 każdego miesiąca (w grudniu są to Titanfall 2 oraz Monster Energy Supercross - The Official Videogame). Subskrybenci tej usługi mogą jednak liczyć także na szereg dodatkowych korzyści, takich jak specjalne obniżki przy niektórych promocjach, zapisy w chmurze oraz możliwość skorzystania z programu PlayStation Plus Rewards. Ten zaś wzbogacił się teraz o dodatkowe oferty.

Do PlayStation Plus Rewards dołączyły firmy Crosley, Eventim oraz SQN. Abonenci tej usługi otrzymują 15% zniżki i darmową wysyłkę przy zakupie gramofonu Cruiser Havana oraz 10 zł zniżki przy zakupie dwóch dowolnych biletów. Najciekawiej przedstawia się jednak ostatnia z ofert - to 30% zniżki na cały asortyment w oficjalnej księgarni wydawnictwa SQN.

Usługa PlayStation Plus dostępna jest w trzech planach cenowych - 37 zł za miesiąc, 100 zł za 3 miesiące lub 240 zł za 12 miesięcy.