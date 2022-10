Wiedźmin 3: Dziki Gon - co z aktualizacją na PS5 i Xbox Series? Nowe informacje mamy dostać "wkrótce"

fot. CD Projekt

We wrześniu 2020 roku zapowiedziano, że Wiedźmin 3 trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X, a obecni posiadacze gry będą mogli skorzystać z bezpłatnej aktualizacji do nowego, ulepszonego wydania. Mimo, że od tego czasu minęły już ponad 2 lata, to wydanie to nie tylko nadal nie pojawiło się na rynku, ale też nie doczekało się daty premiery. Możliwe jednak, że już wkrótce ulegnie to zmianie.

Niektórzy fani wykorzystali niedawną zapowiedź remake'u pierwszego Wiedźmina, by przypomnieć twórcom o aktualizacji Dzikiego Gonu. Z odpowiedzi wysłanej przez oficjalny profil marki na Twitterze wynika, że nowe informacje na ten temat mamy otrzymać "wkrótce".

https://twitter.com/witchergame/status/1585271903299817476

Warto przypomnieć, że według przecieku w jednym ze sklepów, next-genowy Wiedźmin 3 miałby zadebiutować 9 grudnia 2022 roku. Jeśli termin ten miałby się potwierdzić, to rzeczywiście wkrótce powinniśmy otrzymać oficjalne jego potwierdzenie.