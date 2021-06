Plotkara jest... instagramerką! Pełny zwiastun rebootu serialu

fot. materiały prasowe

Nowa Plotkara rozgrywa się lata po wydarzeniach z oryginału i skupia na grupie nowych bohaterów. Kristen Bell powraca jako tytułowa narratorka, która dręczy swoje cele. Tym razem zamiast prowadzić tajemniczy blog, Plotkara ma konto na Instagramie. Jej cele jednak pozostały bez zmian: chce ujawnić sekrety nastolatków z klasy wyższej, którzy myślą, że są lepsi od innych.

Swego czasu mówiono, że nowy serial osadzony jest w tym samym świecie, co oryginał. Nie potwierdzono jednak, czy ktoś ze stare obsady pojawi się gościnnie na ekrany. Najpewniej twórcy trzymają to w tajemnicy, by zaskoczyć widzów.

Plotkara - zwiastun

W obsadzie są Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak i Savannah Lee Smith. Za sterami stoją Josh Schwartz i Stephanie Savage, czyli te same osoby. co stworzyły oryginał. Karena Evans wyreżyserowała dwa odcinki, a Eric Daman powraca jako kostiumograf, tak jak w oryginale.

Nowa Plotkara - premiera w US odbędzie się 8 lipca 2021 roku na platformie streamingowej HBO MAX. Data premiery w Polsce nie ujawniono, więc nie wiadomo, czy serial pojawi się na HBO GO.

