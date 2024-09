Plotki o Goonies 2 nie są prawdziwe. Aktorzy komentują w sieci

materiały prasowe

W mediach społecznościowych pojawiło się doniesienie The Sun o tym, że The Goonies 2 powstaną. Według brytyjskiego tabloidu, który od lat publikuje nieprawdziwe informacje, zdjęcia miałyby ruszyć latem 2025 roku, większość oryginalnej obsady miałaby wrócić, a Steven Spielberg miałby stanąć za kamerą. Corey Feldman i Martha Plimpton, czyli aktorzy z Goonies zdementowali te pogłoski w mediach społecznościowych.

The Goonies 2 nie powstaną

Martha Plimpton w filmie grała postać Stef. Napisała tak:

- Ludzie, nie ma scenariusza Goonies 2, nikt nie jest związany z takim projektem. Spielberg nie reżyseruje. To nie jest prawda.

Feldman natomiast dodał, że nie ma żadnych informacji o tym, żeby były jakiekolwiek plany.

Do tego wszystkiego kilka słów dodał Sean Astin, który opublikował fanowski plakat ze słowami: "To nasz czas, no, dawaj, Steven", czyli chciałby, aby ten film w końcu powstał.

Steven Spielberg jest tutaj wymieniany, bo był producentem wykonawczym Goonies, który wspierał reżysera Richarda Donnera w realizacji projektu.

Po raz ostatni poważnie o The Goonies 2 mówiono w 2014 roku. Wówczas żyjący jeszcze reżyser Richard Donner chciał zebrać oryginalną obsadę i zapewniał, że ten sequel powstanie na 1000%. Niestety, nie udało się, a filmowiec zmarł w 2021 roku.

Przypomnijmy, że Goonies to klasyka kina przygodowego i jeden z najlepszych filmów gatunku. W Polsce nie jest dostępny w serwisach opartych na streamingu, tylko w VOD, w których można zakupić dostęp do wersji cyfrowej.