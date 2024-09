Postacie z bajek, których baliśmy się w dzieciństwie. Niektóre z nich straszą do dziś

TVP/Marina Productions/Cuckoos Nest Studios

Reklama

Poniższa galeria przeniesie Was do przeszłości, do czasów, gdy produkcje telewizyjne oraz kinowe skierowane do dzieci nie były tak restrykcyjnie pilnowane pod względem odpowiedniości dla młodych widzów. Nikt wówczas się nie martwił, o to czy dana postać wywoła sympatię, dzięki czemu będzie można ją później wykorzystywać w celach komercyjnych. Poniżej znajdziecie bohaterów, którzy nie byli idealni i piękni i antagonistów dopuszczających się bardzo dyskusyjnych zachowań. Wielu z nich baliśmy się, jako dzieci, inne wzbudzały niepokój, mimo że pozornie nie miały w sobie nic strasznego. To subiektywna lista - na pewno każdy z Was ma swoje typy postaci, które mogły straumatyzować dzieciństwo. Dajcie znać w komentarzach kto Was straszył, gdy byliście mali!

Postacie z bajek, których baliśmy się w dzieciństwie

Kulfon - Był gospodarzem serii programów dla dzieci, które prowadził wspólnie z żabą Moniką. Niestety, nigdy nie udało mu się zdobyć sympatii widzów. Starsza publiczność często go wyśmiewała, a u młodszych dzieci budził niepokój.

Zobacz także:

Zobaczcie również inne "strasznie" fajne galerie.

Najstraszniejsze czyny Thanosa w komiksach Marvela

11. Thanos odbiera sobie życie – Sytuacja miała miejsce w serii "Infinity", w której Thanos wraz z Adamem Warlockiem walczą z Annihilusem. W pewnym momencie obaj zostają uwięzieni w Czyśćcu. Thanos dochodzi do wniosku, że ucieknie stamtąd tylko wtedy, gdy się zabije.

Superbohaterowie Marvela i DC w mrocznym fantasy

Osa

Najbardziej niepokojące dzieci z filmów grozy