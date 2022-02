Po raz pierwszy w historii kapitalizacja rynkowa AMD jest wyższa niż Intela

Źródło: AMD

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku nad AMD zawisło widmo bankructwa. Kondycja finansowa korporacji była fatalna, a jej konkurencyjność zbyt niska, aby mogła na poważnie zagrozić Intelowi. Z tego powodu aż do połowy drugiej dekady akcje firmy utrzymywały się na historycznie niskim poziomie, aby 27 lipca dobić do dna i osiągnąć wycenę na poziomie 1,62 dolara.

Czas pokazał, że tak niska wycena nie była zapowiedzią rychłego upadku, a początkiem nowej ery pod przewodnictwem Lisy Su, która miała pomysł na to, jak podnieść firmę z kolan. I choć pierwsze miesiące na stołu dyrektor finansowej nie były łatwe, to dzięki niej AMD wyszło na prostą i dziś osiągnęło pułap finansowy, o którym przed dekadą nawet najwięksi fani marki nie ośmielali się marzyć.

Kapitalizacja rynkowa AMD nieznacznie przekroczyła kapitalizację giganta branży IT i odwiecznego rywala, firmy Intel. Nie jest to jednak pokłosiem wydania kolejnego podzespołu, który spotkał się z ciepłym odbiorem ze strony społeczności. Wzrost wyceny AMD to efekt przejęcia Xilinx, producenta podzespołów FPGA. Po domknięciu procedury wykupu dotychczasowi akcjonariusze korporacji wymienili akcje Xilinx na AMD w stosunku 1: 1,7234.

Za sprawą tego ruchu łączna liczba akcji AMD dostępnych na rynku wzrosła do 1,628 miliona, a wycena przedsiębiorstwa na koniec 15 lutego 2022 roku– do poziomu 197,75 miliarda dolarów. W tym samym czasie kapitalizacja Intela wynosiła ok. 197,24 miliarda. Sama wycena giełdowa nie jest oczywiście bezpośrednim wyznacznikiem pozycji firmy. Intel wciąż jest niepodzielnym królem gamingu, aż 69,02% użytkowników Steama korzysta z procesorów tego producenta. Układy od AMD znajdują się w co trzecim komputerze korzystającym z platformy Valve.

Jednak na rynku finansowym to AMD jest górą. Akcje korporacji wyceniane są w momencie pisania tego artykułu na blisko 118 dolarów, zaś Intela – na nieco ponad 48 dolarów.

