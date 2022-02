GT Sophy - sztuczna inteligencja od Sony pokonała mistrzów Gran Turismo

Źródło: Sony AI

Zespół naukowców z Sony AI, Polyphony Digital Inc. oraz Sony Interactive Entertainment postanowił wznieść sztuczną inteligencję odpowiedzialną za sterowanie pojazdami w grach sportowych na nowy, wyższy poziom. Autonomiczny agent SI nazwany Gran Turismo Sophy wyszkolono przy wykorzystaniu technologii uczenia maszynowego, aby możliwie jak najlepiej oddawał to, w jaki sposób wirtualne pojazdy powinny zachowywać się na trasie.

Algorytmy stojące za GT Sophy posiadły wiedzę na temat dynamiki pojazdów, manewrów niezbędnych do pokonywania konkretnych odcinków toru czy dostosowywania taktyki do bieżących warunków. Sztuczna inteligencja w obliczu niespodziewanych zmian w przebiegu wyścigu potrafi błyskawicznie podjąć optymalną decyzję na temat najlepszej strategii rozgrywki: wyprzedza w cieniu aerodynamicznym, nie stroni od opuszczania toru czy stosowania manewrów defensywnych, aby utrudnić jazdę innym graczom. A przy okazji postępuje zgodnie z zasadami fair play czyli unika kolizji i respektuję linię jazdy przeciwnika.

Aby zweryfikować rzeczywisty potencjał algorytmu, zespół Sony zaprosił do starcia z GT Sophy czworo czołowych graczy Gran Turismo podczas dwóch edycji Race Together 2021 Challenge. Pierwsze starcie zaplanowane na 2 lipca pozwoliło dostroić pracę algorytmu, dzięki czemu w trakcie wyścigu w Gran Turismo Sport zorganizowanego 21 października 2021 roku GT Sophy pokonała najlepszych graczy Gran Turismo w próbach czasowych oraz FIA Gran Turismo Championship. Warto zauważyć, że z punktu widzenia graczy sztuczna inteligencja zachowywała się tak naturalnie, jakby była żywym graczem, a nie klasycznym algorytmem z gier wyścigowym.

Gran Turismo Sophy oznacza duży postęp w sztucznej inteligencji, której celem nie jest proste pokonanie w grze człowieka, lecz stworzenie inspirującego przeciwnika, który pomoże graczom szybciej rozwijać i doskonalić własną technikę. W naszej ocenie to przełomowe osiągnięcie stanowi wkład nie tylko w śwat gier. Otwiera ono także nowe możliwości w takich dziedzinach, jak wyścigi autonomiczne, autonomiczne prowadzenie pojazdu, szybkie roboty i sterowanie - powiedział Kitano, dyrektor generalny Sony AI.

Trud włożony w opracowanie GT Sophy został doceniony przez redaktorów magazynu Nature, który opublikował artykuł Outracing Champion Drivers with Deep Reinforcement Learning przybliżający potencjał tego nietuzinkowego projektu. Na YouTube’owym kanale Sony AI możemy zobaczyć film dokumentalny opisujący przebieg prac nad wyścigową sztuczną inteligencją:

Kolejnym krokiem na drodze do rozwoju algorytmu może być wprowadzenie go do powszechnego użytku. Zespół Sony AI i PDI analizuje możliwość udostępnienia GT Sophy w kolejnych odsłonach Gran Turismo.

