Podziemny krąg - David Fincher nie widział filmu od 20 lat. Dlaczego?

fot. Materiały Prasowe

David Fincher w ramach promocji filmu Zabójca udzielił wywiadu magazynowi GQ. Tam padł temat jednego z jego najlepszych filmów pod tytułem Podziemny krąg. Dziennikarz zaczął rozmowę od tego, że dzień wcześniej obejrzał hit Finchera. Co mu filmowiec odpowiedział?

Podziemny krąg - David Fincher nie widział filmu od lat

Reżyser przyznał, że nie widział Podziemnego kręgu od 20 lat i nie ma najmniejszego zamiaru do niego wracać. Czy czuje jakąś awersję do swojego wielkiego hitu?

- Nie i tak. To jest taka sama sytuacja, jak oglądasz swoje zdjęcia z podstawówki czy coś w tym stylu. Wrażenie jest jedno: "tak, byłem tam".

Można więc interpretować słowa Finchera w sposób taki, że po latach widziałby w swoim dziele wiele rzeczy, które mógłby zrobić inaczej. Jest to tendencja, która wykazuje się u wielu filmowców.

Zabójca to jego najnowsze dzieło, które już zebrało fantastyczne recenzje. 27 październik film Netflixa trafi do wybranych kin, a potem do platformy streamingowej, w której będzie można go oglądać w ramach subskrypcji.