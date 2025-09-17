Pojedynek - zwiastun. Littlefinger z Gry o tron w polskim filmie!

fot. materiały prasowe

Pierwszy zwiastun filmu Pojedynek zapowiada interesującą polską produkcję z ciekawą obsadą. Reżyserem jest Łukasz Palkowski, który ma na koncie tak udane tytuły jak Bogowie i Najlepszy. Główną rolę gra Jakub Gierszał, a Aidan Gillen wciela się w głównego antagonistę.

Pojedynek – zwiastun

Pojedynek – opis fabuły

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafia do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich – młodego pianisty światowej sławy, cieszącego się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Każdy z więźniów zmuszony jest dokonać dramatycznego wyboru, z którym będzie musiał żyć lub umrzeć. Nieświadomi swojej roli, z utęsknieniem czekają na moment wyzwolenia, który może być ich zgubą. Czy towarzysze broni podejmą próbę śmiertelnie ryzykownej ucieczki, czy zdadzą się na łaskę wroga? Czasu jest coraz mniej, bo swój ostateczny ruch może wykonać on w każdej chwili.

Pojedynek – obsada

Na ekranie zobaczymy plejadę znakomitych aktorów polskich i zagranicznych, takich jak Jakub Gierszał (Najlepszy), Aidan Gillen (Gra o tron, Bohemian Rhapsody), Bogusław Linda (Psy), Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Antoni Pawlicki, Paul Freeman (Poszukiwacze zaginionej Arki, Czwartkowy Klub Zbrodni) oraz Tomasz Kot (Bogowie).

- Lektura scenariusza Pojedynku zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Zrozumiałem, jak bardzo potrzebny jest nowoczesny film, który skusi młodego widza do zapoznania się i zaprzyjaźnienia z bohaterami naszej przeszłości. Może to naiwne, ale ta skrajnie tragiczna historia obudziła we mnie jasną, pozytywną stronę, o której lata temu w biegu codzienności zwyczajnie zapomniałem. Pozwoliła mi zatrzymać się na chwilę, rozejrzeć i docenić wszystko to, co mnie otacza. Jak poznać czy powinno się zrobić ten konkretny film a nie inny? Ja poczułem, że muszę opowiedzieć tę historię innym. – mówi reżyser Łukasz Palkowski.

Pojedynek - premiera 27 lutego 2026 roku w kinach.