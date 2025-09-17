placeholder
Reklama
placeholder

Pojedynek - zwiastun. Littlefinger z Gry o tron w polskim filmie!

Pojedynek to wielka polska produkcja z międzynarodową obsadą, w której występuje między innymi Aidan Gillen z Gry o tron. Jest to pierwszy polski film pokazujący wydarzenia dotąd pozostające na marginesie historii, które ostatecznie doprowadziły do dramatycznych wydarzeń w Katyniu.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Pojedynek fot. materiały prasowe
Reklama

Pierwszy zwiastun filmu Pojedynek zapowiada interesującą polską produkcję z ciekawą obsadą. Reżyserem jest Łukasz Palkowski, który ma na koncie tak udane tytuły jak Bogowie i Najlepszy. Główną rolę gra Jakub Gierszał, a Aidan Gillen wciela się w głównego antagonistę.

Pojedynek – zwiastun

Pojedynek – opis fabuły

Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafia do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich – młodego pianisty światowej sławy, cieszącego się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Każdy z więźniów zmuszony jest dokonać dramatycznego wyboru, z którym będzie musiał żyć lub umrzeć. Nieświadomi swojej roli, z utęsknieniem czekają na moment wyzwolenia, który może być ich zgubą. Czy towarzysze broni podejmą próbę śmiertelnie ryzykownej ucieczki, czy zdadzą się na łaskę wroga? Czasu jest coraz mniej, bo swój ostateczny ruch może wykonać on w każdej chwili.

Pojedynek

arrow-left
Pojedynek
fot. Monolith Films
arrow-right

Pojedynek – obsada

Na ekranie zobaczymy plejadę znakomitych aktorów polskich i zagranicznych, takich jak Jakub Gierszał (Najlepszy), Aidan Gillen (Gra o tron, Bohemian Rhapsody), Bogusław Linda (Psy), Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Antoni Pawlicki, Paul Freeman (Poszukiwacze zaginionej Arki, Czwartkowy Klub Zbrodni) oraz Tomasz Kot (Bogowie).

- Lektura scenariusza Pojedynku zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Zrozumiałem, jak bardzo potrzebny jest nowoczesny film, który skusi młodego widza do zapoznania się i zaprzyjaźnienia z bohaterami naszej przeszłości. Może to naiwne, ale ta skrajnie tragiczna historia obudziła we mnie jasną, pozytywną stronę, o której lata temu w biegu codzienności zwyczajnie zapomniałem. Pozwoliła mi zatrzymać się na chwilę, rozejrzeć i docenić wszystko to, co mnie otacza. Jak poznać czy powinno się zrobić ten konkretny film a nie inny? Ja poczułem, że muszę opowiedzieć tę historię innym. – mówi reżyser Łukasz Palkowski.

Pojedynek - premiera 27 lutego 2026 roku w kinach.

Źródło: materiały prasowe

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Oglądaj TERAZ Pojedynek
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Silent Hill f
-

Silent Hill F jedną z najlepszych gier tego roku? Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne

2 The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 3
-

Zdjęcia i teaser z 3. odcinka spin-offu The Walking Dead. Nowa bohaterka pomoże Darylowi?

3 Miami Vice: Colin Farrell o filmie: „Nie podobało mi się to tak bardzo - uważałem, że to przerost stylu nad treścią i przyjmuję na siebie sporą część odpowiedzialności.
-

HBO Max - nowości na 16-30 września 2025. Superman, 2. sezon Twisted Metal i inne

4 Vanessa Kirby - Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta
-

Usunięta scena z Fantastycznej 4. Zabójcza Sue Storm grozi złoczyńcy

5 The Morning Show - 4. sezon
-

Apple TV+ zamówiło 5. sezon The Morning Show

6 9-1-1
-

9-1-1 - zwiastun 9. sezonu. Zagrożenie z... kosmosu!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e179

Moda na sukces

s04e01

s02e01

Pokolenie V

s02e02

Pokolenie V

s02e03

Pokolenie V

s38e173

Zatoka serc

s42e08

s20e20

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mena Massoud
Mena Massoud

ur. 1991, kończy 34 lat

Ella Purnell
Ella Purnell

ur. 1996, kończy 29 lat

Piotr Stramowski
Piotr Stramowski

ur. 1987, kończy 38 lat

Kyle Chandler
Kyle Chandler

ur. 1965, kończy 60 lat

Neill Blomkamp
Neill Blomkamp

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV