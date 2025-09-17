Pojedynek - zwiastun. Littlefinger z Gry o tron w polskim filmie!
Pojedynek to wielka polska produkcja z międzynarodową obsadą, w której występuje między innymi Aidan Gillen z Gry o tron. Jest to pierwszy polski film pokazujący wydarzenia dotąd pozostające na marginesie historii, które ostatecznie doprowadziły do dramatycznych wydarzeń w Katyniu.
Pierwszy zwiastun filmu Pojedynek zapowiada interesującą polską produkcję z ciekawą obsadą. Reżyserem jest Łukasz Palkowski, który ma na koncie tak udane tytuły jak Bogowie i Najlepszy. Główną rolę gra Jakub Gierszał, a Aidan Gillen wciela się w głównego antagonistę.
Pojedynek – zwiastun
Pojedynek – opis fabuły
Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafia do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich – młodego pianisty światowej sławy, cieszącego się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika. Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Każdy z więźniów zmuszony jest dokonać dramatycznego wyboru, z którym będzie musiał żyć lub umrzeć. Nieświadomi swojej roli, z utęsknieniem czekają na moment wyzwolenia, który może być ich zgubą. Czy towarzysze broni podejmą próbę śmiertelnie ryzykownej ucieczki, czy zdadzą się na łaskę wroga? Czasu jest coraz mniej, bo swój ostateczny ruch może wykonać on w każdej chwili.
Pojedynek – obsada
Na ekranie zobaczymy plejadę znakomitych aktorów polskich i zagranicznych, takich jak Jakub Gierszał (Najlepszy), Aidan Gillen (Gra o tron, Bohemian Rhapsody), Bogusław Linda (Psy), Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Antoni Pawlicki, Paul Freeman (Poszukiwacze zaginionej Arki, Czwartkowy Klub Zbrodni) oraz Tomasz Kot (Bogowie).
Pojedynek - premiera 27 lutego 2026 roku w kinach.
Źródło: materiały prasowe
