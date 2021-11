Pokemon Brilliant Diamond i Shining Pearl - Nintendo przedstawia odświeżone gry

fot. Nintendo

Nintendo postanowiło przypomnieć graczom o zbliżającej się premierze gier Pokemon Brilliant Diamond oraz Shining Pearl czyli o gruntownie odświeżonych odsłonach znanych z konsoli DS. Zaoferują one nie tylko nową oprawę graficzną, ale też szereg zmian i poprawek, które mają sprawić, że będą one po prostu przyjemniejszym doświadczeniem. Wystarczy wspomnieć na przykład o dodaniu możliwości zarządzania stworkami z poziomu głównego menu (bez wizyt w Pokemon Center) oraz o całkowitym przebudowaniu mechaniki tak zwanych Hidden Moves, czyli ruchów wykorzystywanych do radzenia sobie z przeszkodami w wirtualnym świecie: tym razem nie będziemy musieli uczyć ich naszych kompanów i zamiast tego wystarczy wykorzystać aplikację wbudowaną w Poketch.

Więcej na temat gier możecie dowiedzieć się z obszernego zwiastuna, który pojawił się na oficjalnym kanale japońskiej firmy.

Pokemon Brilliant Diamond oraz Pokemon Shining Pearl zadebiutują już 19 listopada na konsoli Nintendo Switch.