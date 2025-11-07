fot. Nintendo

Firmy The Pokémon Company i Nintendo ujawniły nowe informacje na temat rozszerzenia Mega Dimension do gry Pokémon Legends: Z-A. Dodatek zadebiutuje 10 grudnia 2025 roku, a w jego centrum znajdzie się mityczny Pokémon Hoopa. Oprócz tego gracze mogą spodziewać się powrotu klasycznych stworzeń, takich jak m.in. Cubone, oraz debiutu nowych Mega Ewolucji, w tym Mega Baxcalibura i Mega Chimecho.

Zwiastun zaprezentowany przez twórców zdradza także istotną zmianę w mechanice rozgrywki. Po raz pierwszy w historii głównej serii gier Pokémon zniesiony zostanie maksymalny limit poziomu. W materiale wideo pokazano stworki wykraczające ponad 100 level.

Pokemon Legends Z-A dostępne jest na konsolach Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Akcję tej odsłony osadzono w Lumiose City, a twórcy wprowadzili również dużą zmianę w systemie walki – starcia toczą się w czasie rzeczywistym, a nie w klasycznym systemie turowym.