Pokemon Legends: Z-A - Mega Dimension ma datę premiery. Dodatek zniesie dotychczasowy limit poziomu!

W sieci pojawił się zwiastun Mega Dimension, czyli dodatku do Pokemon Legends: Z-A. Choć materiał jest krótki, to zdradza kilka istotnych informacji na temat powracających stworków i nowych Mega Ewolucji.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  data premiery 
Pokemon Legends: Z-A pokemon legends z-a: mega dimension zwiastun pokemon legends: z-a - mega dimension mega dimension
Pokemon Legends: Z-A - Mega Dimension fot. Nintendo
Firmy The Pokémon Company i Nintendo ujawniły nowe informacje na temat rozszerzenia Mega Dimension do gry Pokémon Legends: Z-A. Dodatek zadebiutuje 10 grudnia 2025 roku, a w jego centrum znajdzie się mityczny Pokémon Hoopa. Oprócz tego gracze mogą spodziewać się powrotu klasycznych stworzeń, takich jak m.in. Cubone, oraz debiutu nowych Mega Ewolucji, w tym Mega Baxcalibura i Mega Chimecho.

Zwiastun zaprezentowany przez twórców zdradza także istotną zmianę w mechanice rozgrywki. Po raz pierwszy w historii głównej serii gier Pokémon zniesiony zostanie maksymalny limit poziomu. W materiale wideo pokazano stworki wykraczające ponad 100 level. 

Pokemon Legends Z-A dostępne jest na konsolach Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Akcję tej odsłony osadzono w Lumiose City, a twórcy wprowadzili również dużą zmianę w systemie walki – starcia toczą się w czasie rzeczywistym, a nie w klasycznym systemie turowym.

Źródło: youtube.com

Co o tym sądzisz?
