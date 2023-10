Pokolenie V - aktorzy sami wykonywali swoje sceny kaskaderskie. Dużo praktycznych efektów [WIDEO]

fot. Brooke Palmer // Prime Video // Amazon Studios

Pokolenie V jest spin-offem The Boys, który skupia się na obdarzonej supermocami grupie studentów uczącej się na Uniwersytecie Godolkina. Bohaterowie dowiadują się o tajemniczym miejscu nazywanym Lasem znajdującym się pod szkołą, w którym przeprowadza się eksperymenty na uczniach, a następnie próbują powstrzymać te działania.

W sieci znalazło się wideo, które ukazuje wiele praktycznych efektów, które zostały wykorzystane podczas produkcji serialu. Niektórzy aktorzy wykonywali swoje kaskaderskie sceny sami jak Asa Germann, który wciela się w Sama. W nagraniu mówi, że skoczył 15 metrów w górę i czuł się, jak prawdziwy bohater. Dowiadujemy się też, że niektóre sceny były kręcone o 4 nad ranem, gdzie wywrócono samochodu. W filmiku wypowiadają się również London Thor (Jordan), Derek Luh (Jordan) i Sean Patrick Thomas (Polarity). Chance Perdomo (Andre) przyznał, że bywało naprawdę intensywnie, a Patrick Schwarzenegger (Golden Boy) docenił pracę z koordynatorami kaskaderów i samymi kaskaderami. Zobaczcie poniżej.

Pokolenie V to osadzony w świecie serialu The Boys nowy serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba — walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.

Pokolenie V - premiera 8. odcinka 3 listopada na Prime Video.