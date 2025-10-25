Przeczytaj w weekend
Czy Jeremy Renner zagra w Avengers: Doomsday? Padła jednoznaczna odpowiedź

Wiemy, że trwają prace nad Avengers: Doomsday, w którym zobaczymy wiele postaci. Na razie nie pojawiła się żadna wzmianka o obecności Hawkeye’a, ale słyszeliśmy o problemach między aktorem a Marvelem w związku z 2. sezonem serialu. Co na to Renner?
Adam Siennica
Adam Siennica
Hawkeye (Clint Barton) – arcymistrz łucznictwa i były cyrkowiec, który posiada niezwykłe zdolności celowania i walki. Marvel
Swego czasu Jeremy Renner informował, że odmówił Marvelowi udziału w drugim sezonie Hawkeye’a, ponieważ za większą rolę niż w pierwszej serii zaoferowano mu tyle, ile dostał wcześniej. Nie wiemy, czy ta sprawa została rozwiązana, ale komentarz aktora w kontekście udziału w Avengers: Doomsday sugeruje, że może być nadal problem. Renner mówi otwarcie: nie pojawi się w filmie.

Avengers: Doomsday bez Hawkeye’a

Tak odpowiedział na pytanie o swoim udziale w Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars:

- Nie. Jeśli chcą mnie zastąpić wersją z multiwersum, śmiało, niech to robią. Sam jestem bardzo zajęty.

Oczywiście aktor może zwyczajnie kłamać, tak jak swego czasu Andrew Garfield był zmuszony do mówienia nieprawdy w sprawie udziału w Spider-Man: Bez drogi do domu. Może również mówić prawdę, że jego postaci nie ma w Avengers: Doomsday, ale to nie oznacza, że nie pojawi się w Avengers: Secret Wars. Do startu pracy może się wiele zmienić.

Został również zapytany o wspomniane problemy z drugim sezonem Hawkeye’a:

- Chcieli, abym zrobił drugi sezon i zaoferowali mi określoną kwotę. Oczywiście chcę to zrobić, ale to wymaga więcej fizycznej pracy, by wrócić do tej formy oraz czasu na przygotowania do roli i by ją fizycznie zagrać. Może nie byłem na to gotowy w ubiegłym roku. Może wydarzy się to za rok lub dwa. Wciąż dochodzę do siebie.

Aktor odnosi się do swojego wypadku, w którym prawie zginął, oraz procesu powrotu do pełnej sprawności, który jest bardzo długi i jeszcze trwa.

Avengers: Doomsday - premiera w grudniu 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

