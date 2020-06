Polowanie na druhny - reżyser zapowiada sequel filmu

źródło: materiały prasowe

Polowanie na druhny to popularna komedia z 2005 roku, która zebrała dobre recenzje widzów i krytyków oraz osiągnęła sukces kasowy gromadząc na całym świecie ponad 285 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów. Reżyser produkcji, David Dobkin w rozmowie z portalem Collider wypowiedział się na temat potencjalnej kontynuacji filmu. Otóż stwierdził , że przez lata wiele osób namawiało go na sequel i kilka razy była ku temu okazja. Jedak sam nie chciał robić podobnego filmu do oryginału, czekał aż pojawi się pomysł na ciekawą historię. I taka w pewnym momencie się pojawiła, nad czym reżyser pracuje. Jednak zależy mu na tym, aby to również spodobało się Vince'owi Vaughnowi i Owenowi Wilsonowi, czyli gwiazdom oryginału. Nie chce spieszyć się z nakręceniem tej produkcji.

Dla przypomnienia bohaterami oryginału są John Beckwith i Jeremy Grey. Panowie wpraszają się na wesela, aby podrywać druhny. W swoich działaniach kierują się tak zwanym kodeksem weselnych podrywaczy. Jednak wszystko się zmienia, gdy na największej imprezie weselnej roku John łamie zasady i zakochuje się w córce Sekretarza Skarbu USA.