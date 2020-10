Polowanie na potwory: młodzieżowa groza już wkrótce w księgarniach i na Netfliksie

Netflix

Już 15 października na platformie Netflix zadebiutuje film dla młodzieży z nutką grozy pt. Poradnik łowczyni potworów. Jest to historia opiekunki do dzieci Kelly Ferguson. Gdy jej podopieczny zostaje porwany przez potwory, bohaterka dołącza do tajnej organizacji chroniącej dzieci, które mają zmienić świat.

Dzień wcześniej, 14 października, wydawnictwo Young wyda literacki pierwowzór filmu. Powieść Polowanie na potwory. Poradnik dla babysitterek. Tom 1 napisał Joe Ballarini, który zresztą jest także scenarzystą produkcji Netflixa.

Oto opis i okładka książki:

Źródło: Young

Cukierek albo całkowita zagłada ludzkości!

Trzynastoletnia Kelly Ferguson marzy o tym, aby wakacje spędzić na letnim obozie. Jednak ten sporo kosztuje. Dlatego kiedy w Halloween szefowa jej mamy potrzebuje opiekunki do kilkuletniego Jacoba, dziewczyna zgłasza się na ochotniczkę. Co prawda niechętnie, bo w tym czasie mogłaby być na imprezie z chłopakiem, który bardzo jej się podoba, ale szczęściu trzeba pomagać.

Kelly nie wie nic o opiece nad dziećmi. Jednak co może być w tym trudnego? Wystarczy pilnować, aby Jacob był względnie żywy i położył się spać po bajce, prawda? Najlepiej też ignorować jego opowieści o potworach z szafy, bo to tylko bajki.

Przynajmniej tak wydawało się dziewczynie do czasu, kiedy potwory nie tylko okazały się prawdziwe, ale na dodatek porwały małego Jacoba!

Teraz Kelly ma tylko kilka godzin na ocalenie chłopca i swojej posady.

Na szczęście pomogą jej w tym inne babysitterki i ich tajemniczy poradnik. Na nieszczęście ich przeciwnikiem okaże się ktoś, kto nawiedzał sny Kelly, kiedy sama była małą dziewczynką.