Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Polski horror już w kinach na Halloween. Wszystko, co musisz wiedzieć o filmie!

31 października 2025 roku do kin trafił polski horror Martwi przed świtem. Dla wielu widzów będzie to zaskoczenie, ponieważ film oscyluje wokół różnych podgatunków horroru, robiąc to w swoim stylu i oferując rozrywkę, jakiej szukamy na Halloween.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
naEKRANIE
naEKRANIE
Tagi:  Martwi przed świtem 
Martwi przed świtem fot. zrzut ekranu z zapowiedzi
Reklama

Martwi przed świtem to polski horror, który wyróżnia się dopracowanym stylem wizualnym, solidną dawką grozy i nutą psychodelicznego klimatu. Nawiązując do gatunku giallo, wnosi do polskiego kina coś świeżego, innego i nietypowego. Widzowie mogą przekonać się o tym sami – kinowa premiera odbyła się 31 października 2025 roku, czyli dokładnie w Halloween.

Czy warto? Nasza recenzja filmu Martwi przed świtem

Martwi przed świtem - zwiastun dla dorosłycg

Reżyser odsłania karty! Przeczytaj nasz wywiad o filmie Martwi przed świtem

Martwi przed świtem - o czym jest film?

W centrum opowieści znajduje się tajemniczy pisarz, który zaprasza grupę młodych aktorów do swojej posiadłości, by wspólnie przygotować adaptację własnego scenariusza. Z pozoru niewinna artystyczna przygoda szybko zamienia się w koszmar – uczestnicy projektu zaczynają znikać, a granica między fikcją a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Pozostaje pytanie: kto lub co stoi za kolejnymi zgonami?

W obsadzie znaleźli się m.in. Paulina Zwierz (Na sygnale), Adam Machalica (Powstaniec 1863), Monika Frajczyk (Zielona granica), Piotr Nerlewski (Zakochani po uszy), Sylwia Boroń (Noc w przedszkolu) oraz Łukasz Szczepanowski (Wujek foliarz).

naEKRANIE
naEKRANIE
Tagi:  Martwi przed świtem 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,6

2025
Martwi przed świtem
Zobacz w kinie Martwi przed świtem Horror

Najnowsze

1 Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
-

Kim jest zabójca wiedźminów? Szczegóły i komentarze o złoczyńcy 4. sezonu

2 Nikt 2
-

Nikt 2 już w streamingu. Gdzie obejrzeć akcyjniak z 2025 roku?

3 Krzyk 6 Melissa Barrera Jenna Ortega
-

Krzyk 7 - fani wzywają do bojkotu filmu. Powód oburzenia jest oczywisty

4 Gemina
-

Gemina, czyli drugie Akta Illuminae Kristoffa i Kaufman już są

5 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Finalny zwiastun Frankensteina. Wizualnie zachwyca jak żaden inny film w tym roku

6 Charlize Theron
-

Nowy projekt Charlize Theron. Talerze będą latać jak w Kuchennych Rewolucjach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e04

Chirurdzy

s24e06

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e04

9-1-1

s2025e211

Moda na sukces

s27e06

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e06

The Graham Norton Show

s58e29

s42e40
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Letitia Wright
Letitia Wright

ur. 1993, kończy 32 lat

Samaire Armstrong
Samaire Armstrong

ur. 1980, kończy 45 lat

Dermot Mulroney
Dermot Mulroney

ur. 1963, kończy 62 lat

Piper Perabo
Piper Perabo

ur. 1976, kończy 49 lat

Ruben Fleischer
Ruben Fleischer

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

The Voice of Poland 16: to oni powalczą w bitwach. Poznajcie wszystkie drużyny

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV