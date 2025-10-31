Polski horror już w kinach na Halloween. Wszystko, co musisz wiedzieć o filmie!

fot. zrzut ekranu z zapowiedzi

Martwi przed świtem to polski horror, który wyróżnia się dopracowanym stylem wizualnym, solidną dawką grozy i nutą psychodelicznego klimatu. Nawiązując do gatunku giallo, wnosi do polskiego kina coś świeżego, innego i nietypowego. Widzowie mogą przekonać się o tym sami – kinowa premiera odbyła się 31 października 2025 roku, czyli dokładnie w Halloween.

Czy warto? Nasza recenzja filmu Martwi przed świtem

Martwi przed świtem - zwiastun dla dorosłycg

Reżyser odsłania karty! Przeczytaj nasz wywiad o filmie Martwi przed świtem

Martwi przed świtem - o czym jest film?

W centrum opowieści znajduje się tajemniczy pisarz, który zaprasza grupę młodych aktorów do swojej posiadłości, by wspólnie przygotować adaptację własnego scenariusza. Z pozoru niewinna artystyczna przygoda szybko zamienia się w koszmar – uczestnicy projektu zaczynają znikać, a granica między fikcją a rzeczywistością coraz bardziej się zaciera. Pozostaje pytanie: kto lub co stoi za kolejnymi zgonami?

W obsadzie znaleźli się m.in. Paulina Zwierz (Na sygnale), Adam Machalica (Powstaniec 1863), Monika Frajczyk (Zielona granica), Piotr Nerlewski (Zakochani po uszy), Sylwia Boroń (Noc w przedszkolu) oraz Łukasz Szczepanowski (Wujek foliarz).