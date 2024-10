Zmiana polskiego lektora w Google Maps. Jego również zastąpi AI

fot. zrzut ekranu z YouTube

Temat sztucznej inteligencji w popkulturze nadal wywołuje wielkie emocje. To z powodu potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z AI w zeszłym roku zorganizowano strajki aktorów mające na celu walkę z niesprawiedliwymi praktykami, które mogłyby zabierać aktorom i scenarzystom pracę. Przykłady takiego obrotu spraw pojawiły się po roku. Niedawno informowaliśmy o tym, iż krakowskie Off Radio zwolniło pracowników i zastąpiło ich "dziennikarzami AI".

To nie koniec zmian. Zmianie ulegnie również polski głos Google Maps. Do tej pory w tej roli pojawiał się Jarosław Juszkiewicz. Poinformował jednak za pośrednictwem swojego konta w serwisie YouTube, że jego miejsce zastąpi sztuczna inteligencja.

Polski lektor miał opuścić tę rolę jeszcze wcześniej, bo w połowie 2020 roku. Wówczas jednak murem za nim stanął Internet, który krytykował używanie głosów sztucznej inteligencji, wytykał błędy takiego rozwiązania, a w ostateczności doprowadził do przywrócenia Jarosława Juszkiewicza na stanowisko. Tym razem wszystko wskazuje na to, że będzie to decyzja ostateczna.