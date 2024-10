Elon Musk i Warner Bros. Discovery pozwani za użycie AI. Złamali prawa autorskie filmu Blade Runner 2049

fot. Alcon Entertainment

Variety informuje, że Alcon Entertainment, firma stojąca za stworzeniem uznanego przez krytyków filmu Blade Runner 2049 zdecydowała się pozwać Elona Muska oraz Warner Bros. Discovery za złamanie praw autorskich i użycie filmu do wygenerowania obrazów AI za pomocą sztucznej inteligencji do prezentacji Robotaxi. Pozew wniesiono do sądu 21 października 2024 roku.

Elon Musk i Warner Bros. Discovery pozwani

9 października 2024 roku Warner Bros. Discovery skontaktowało się z Alcon Entertainment z prośbą o możliwość wykorzystania obrazów z filmu do prezentacji projektu Robotaxi Tesli i Elona Muska. Andrew Kosove oraz Broderick Johnson, co-CEO firmy, odmówili tej prośby. Nie chcieli, aby ich produkcja była jakkolwiek powiązana z Teslą, Elonem Muskiem lub jakąkolwiek firmą, która mu podlega. Powodem tego jest "upolitycznione, kapryśne, samowolne zachowanie Muska, które często ociera się o mowę nienawiści." Pozew mówi o tym, że Tesla ani Warner Bros. Discovery nie mieli praw do wykorzystania tych obrazów.

Mimo tego w trakcie prezentacji Robotaxi, która odbyła się 10 października 2024 roku, pojawiły się obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które łudząco przypominały konkretne ujęcia z filmu Denisa Villeneuve'a. Prezentacja została pokazana podczas transmisji na żywo, która łącznie zebrała "miliony wyświetleń."

Elon Musk oraz Warner Bros. Discovery zostali pozwani za naruszenie praw autorskich, zastępczych praw autorskich, a także współudział w ich łamaniu. Pozew domaga się też odszkodowania za poniesione przez studio straty.

Alcon ostrzegało Muska przed użyciem tych obrazów, o czym doskonale wiedział, a i tak postanowił naruszyć prawa autorskie firmy. "Musk wiedział osobiście i rozumiał, że wykorzystanie obrazów z Blade Runnera 2049 w prezentacji było zabronione i nieautoryzowane. Postanowił to zrobić bez względu na to."

Blade Runner 2049