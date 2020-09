Pomocnik Aquamana z nową serią skierowaną nie tylko do społeczności LGBT+

DC

Autorem komiksu jest Alex Sanchez, pochodzący z meksykańskiej rodziny imigrantów, która przeniosła się do Teksasu, gdy miał 5 lat. Sporą część życia spędził na pływaniu, co miało pomóc mu z trudami okresu dojrzewania. Sanchez jest gejem i nie było mu łatwo osiągnąć akceptację u bliskich. Tym bardziej wydaje się być idealnym autorem do stworzenia historii You Brought Me the Ocean, młodzieżowego komiksu skierowanego do nastolatków i osób LGBT+. Będzie to tym samym również nowa historia Aqualada, postaci dobrze znanej ze świata Aquamana.

Większość fanów na pewno z przydomkiem Aqualad utożsamia postać Gartha, pomocnika Aquamana, który pojawił się po raz pierwszy w komiksach z lat 60., ale także Kaldur'ahma, znanego też z animacji Liga Młodych. W komiksie You Brought Me the Ocean, czytelnicy zobaczą losy Jacksona „Jake'a” Hyde'a, który po raz pierwszy pojawił się w komiksach w 2010 roku.

DC

Powieść graficzna You Brought Me the Ocean jest zarówno historią początkową, jak również serią skierowaną do osób LGBT+. Twórca zapowiada jednak, że jest to historia uniwersalna, ponieważ przedstawia początku Aqualada mocno związane z konwencją superbohaterską, a także dotyka tematu odkrywania samego siebie i godzenia się ze swoją seksualnością. Dlatego też próg wejścia do komiksu będzie bardzo niski i ma na celu przyciągnięcie do uniwersum DC nowych czytelników, także tych związanych ze środowiskami LGBT+, którzy mogą czytać historię kolejnego swojego reprezentanta w świecie DC.