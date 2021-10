Poobijana - zwiastun filmu o MMA. Halle Berry imponuje jako twarda fighterka

fot. JOHN BAER/NETFLIX © 2021

Halle Berry powraca na ekrany jako reżyserka i gwiazda dramatu sportowego Poobijana, który ma być mocnym kinem o odkupieniu i drugiej szansie. Za choreografię walk odpowiadają kaskaderzy z 87Eleven, z którymi Halle Berry pracowała przy filmie John Wick 3.

Walentina Szewczenko, wielokrotna mistrzyni świata w kickboxingu i mistrzyni świata federacji UFC odpowiadała za trening Halle Berry do roli fighterki. Tłumaczy, że aktorka trenowała 3-4 lata. W tym był trening muay thai, jiu-jitsu i pojedynków wykorzystujących mieszane sztuki walki. Wszystkie sceny akcji wykonuje sama Halle Berry. To doprowadziło do... złamanych żeber w trakcie jednej z filmowych walk, ale to nie przeszkodziło reżyserce kontynuować pracy. Szewczenko wciela się również w filmową przeciwniczkę postaci granej przez Berry.

Jackie Justice (Halle Berry) to okryta hańbą była zawodniczka MMA. Nie ma w życiu szczęścia, a wiele lat po walce, w czasie której się skompromitowała, nadal kipi z wściekłości i żalu. Jej menedżer i chłopak Desi (Adan Canto) przekonuje ją, aby ponownie stanęła na ringu. W czasie brutalnej nielegalnej walki Jackie zwraca na siebie uwagę promotora ligi (Shamier Anderson), który obiecuje jej nowe życie. Jednak droga Jackie do odkupienia niespodziewanie się komplikuje, gdy w jej drzwiach staje Manny (Danny Boyd, Jr.) — syn, którego oddała tuż po porodzie. „Poobijana” to reżyserski debiut laureatki Oscara® Halle Berry. W pozostałych rolach Adriane Lenox, Sheila Atim, Valentina Shevchenko i Stephen McKinley Henderson.

Poobijana - premiera w Netflixie odbędzie się 24 listopada 2021 roku.